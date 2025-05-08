Достижение Рантенена. Результаты матчей НХЛ
время публикации: 08 мая 2025 г., 09:56 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 09:56
Состоялись матчи второго этапа Кубка Стэнли. "Торонто" одержал вторую победу в серии против "Флориды".
Торонто Мейпл Лифс - Флорида Пантерз 4:3 (счет в серии 2:0)
"Пантеры" вели в счете 1:0 и 2:1.
Митч Марнер забил победную шайбу на 46-й минуте (4:3).
Виннипег Джетс - Даллас Старз 2:3 (0:1)
"Даллас" выиграл первую игру серии впервые с финала 2020 года.
Ве голы в ворота хозяев забил Микко Рантанен. Он стал третьим игроком НХЛ, оформившим "хет-трики" в двух матчах Кубка Стэнли подряд. В 1944 году рекорд оформил Дуг Бентли. В 1985 году достижение повторил Яри Курри.
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