Достижение Рантенена. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи второго этапа Кубка Стэнли. "Торонто" одержал вторую победу в серии против "Флориды".

Торонто Мейпл Лифс - Флорида Пантерз 4:3 (счет в серии 2:0)

"Пантеры" вели в счете 1:0 и 2:1.

Митч Марнер забил победную шайбу на 46-й минуте (4:3).

Виннипег Джетс - Даллас Старз 2:3 (0:1)

"Даллас" выиграл первую игру серии впервые с финала 2020 года.

Ве голы в ворота хозяев забил Микко Рантанен. Он стал третьим игроком НХЛ, оформившим "хет-трики" в двух матчах Кубка Стэнли подряд. В 1944 году рекорд оформил Дуг Бентли. В 1985 году достижение повторил Яри Курри.