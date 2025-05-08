Беспорядки в Париже после победы ПСЖ. Автомобиль врезался в толпу фанатов. 20 человек задержаны

ПСЖ во второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов. В ответном полуфинальном матче парижане победили "Арсенал" 2:1.

Празднования фанатов в столице Франции сопровождались беспорядками. Полиция была вынуждена применить спецсредства, в том числе слезоточивый газ.

Британские СМИ пишут, что столкновения фанатов и полиции начались еще до начала полуфинального мачта.

Беспорядки произошли не только в районе стадиона, но и на Елисейских полях и прилегающим к ним улицах.

The Sun сообщает, что автомобиль врезался в толпу фанатов. Три человека были госпитализированы. Состояние одно оценивается как критическое.

Полиция задержала 20 участников беспорядков.

Французский журналист Люк Уффре опубликован в "Х" видео разгона полицией толпы болельщиков.