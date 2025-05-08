Беспорядки в Париже после победы ПСЖ. Автомобиль врезался в толпу фанатов. 20 человек задержаны
время публикации: 08 мая 2025 г., 09:04 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 09:12
ПСЖ во второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов. В ответном полуфинальном матче парижане победили "Арсенал" 2:1.
Празднования фанатов в столице Франции сопровождались беспорядками. Полиция была вынуждена применить спецсредства, в том числе слезоточивый газ.
Британские СМИ пишут, что столкновения фанатов и полиции начались еще до начала полуфинального мачта.
Беспорядки произошли не только в районе стадиона, но и на Елисейских полях и прилегающим к ним улицах.
The Sun сообщает, что автомобиль врезался в толпу фанатов. Три человека были госпитализированы. Состояние одно оценивается как критическое.
Полиция задержала 20 участников беспорядков.
Французский журналист Люк Уффре опубликован в "Х" видео разгона полицией толпы болельщиков.
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