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Bellator: Нурмагомедов победил Шаблия. Ларкин нокаутировал грузина

время публикации: 08 сентября 2024 г., 12:28 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 12:28
Bellator: Нурмагомедов победил Шаблия. Ларкин нокаутировал грузина
AP Photo/Jeff Chiu

В Сан-Диего, Калифорния, состоялся турнир ММА Bellator Champions Series 4: Nurmagomedov vs. Shabliy (также известный как Bellator Champions Series San Diego).

В главном поединке встретились россияне. Чемпион в легком весе Усман Нурмагомедов победил по очкам Александра Шаблия.

В бою за звание претендента на пояс чемпиона в среднем весе американец Лоренц Ларкин на 113-й секунде боя нокаутировал грузина Левана Чохели.

Бывший трехкратный чемпион промоушена в среднем весе бразилец Дуглас Лима проиграл по очкам канадцу Аарону Джеффри.

В поединке американок легчайшего веса Сумико Инаба во втором раунде нокаутировала Маккензи "Макдзюдо" Стиллер.

Чемпион мира по боевому самбо Жора Айвазян (Армения) победил по очкам американца Янси Медейроса-младшего.

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