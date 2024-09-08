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Теннис. Кубок Дэвиса. Составы сборных Израиля и Украины

время публикации: 08 сентября 2024 г., 11:01 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 11:01
Теннис. Кубок Дэвиса. Составы сборных Израиля и Украины
AP Photo/Frank Franklin II

13-14 сентября в Ларнаке, Кипр, состоится матч первой мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Израиля и Украины.

Сборная Израиля: Ишай Олиэль, Даниэль Цукерман, Орель Кимхи, Амит Валес и Рой Степанов. Капитан - Джонатан Эрлих.

Сборная Украины: Виталий Сачко, Александр Овчаренко, Алексей Крутых, Владислав Орлов, Илья Белобородко. Капитан - Орест Терещук.

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