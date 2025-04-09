Израильтянин стал обладателем Кубка Швейцарии по волейболу
время публикации: 09 апреля 2025 г., 12:49 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 12:49
В восьмой раз обладателем Кубка Швейцарии по волейболу стал "Амрисвиль".
В финале эта команда победила "Шенуа" 25:19, 25:15, 31:29.
Обладателем трофея стал израильтянин Илья Голдрин. он перешел в "Амрисвиль" в начале этого сезона.
Ранее Илья выступал в чемпионатах Израиля и Германии. Его амплуа - доигровщик.
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