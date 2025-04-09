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Спорт

Регби. Израильтяне победили сборную Мальты

Регби
время публикации: 09 апреля 2025 г., 10:39 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 10:39
Регби. Израильтяне победили сборную Мальты
AP Photo/Andrew Medichini

В матче Европейской конференции регби израильтяне победили сборную Мальты 16:15.

Израильтяне вели в счете 13:0. Островитяне сумели перевернуть ход матча и выйти вперед 15:13.

Решающим стал штрафной в конце встречи в исполнении Мааяна Левинсона.

Лучшим игроком матча признан израильтянин Томас Берман.

26 апреля израильтяне сыграют со сборной Кипра.

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