Регби. Израильтяне победили сборную Мальты
время публикации: 09 апреля 2025 г., 10:39 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 10:39
В матче Европейской конференции регби израильтяне победили сборную Мальты 16:15.
Израильтяне вели в счете 13:0. Островитяне сумели перевернуть ход матча и выйти вперед 15:13.
Решающим стал штрафной в конце встречи в исполнении Мааяна Левинсона.
Лучшим игроком матча признан израильтянин Томас Берман.
26 апреля израильтяне сыграют со сборной Кипра.
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