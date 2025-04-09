НХЛ. Дубль Сутера на последней минуте матча. Невероятная победа "Ванкувера"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Ванкувер Кэнакс" в овертайме победил "Даллас Старз" 6:5.

В случае поражения в основное время "Кэнакс" не выходил бы в Кубок Стэнли.

После двух периодов счет был 3:0 в пользу "Далласа".

В десятый раз в истории "Ванкувер" забил пять голов в третьем периоде.

На 59-й минуте счет был 5:2 в пользу "звезд". Впервые в истории НХЛ дефицит в три гола был ликвидирован на последней минуте матча.

Гости забили три гола за 53 секунды. Дважды на последней минуте основного времени отличился Пиюс Сутер.

Кифер Шервуд забил победный гол на 62-й минуте.

Еврейский защитник "Ванкувера" Куинн Хьюз сделал две голевые передачи.