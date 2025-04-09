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Отборочный матч юношеского чемпионата Европы. Израильтянки проиграли сборной Финляндии

Футбол
время публикации: 09 апреля 2025 г., 08:44 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 08:44
Отборочный матч юношеского чемпионата Европы. Израильтянки проиграли сборной Финляндии
AP Photo/Omar Havana

В матче третьего тура второго отборочного раунда женского юношеского чемпионата Европы по футболу (спортсменки до 19 лет) израильтянки проиграли сборной Финляндии 1:3.

Три мяча забила Тильда Реттс (Оланд Юнайтед).

Гол престижа забила Ориан Биро (Кирьят-Гат).

Израильтянки проиграли три матча и на попадание в финальную часть турнира не претендуют.

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