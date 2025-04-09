Отборочный матч юношеского чемпионата Европы. Израильтянки проиграли сборной Финляндии
время публикации: 09 апреля 2025 г., 08:44 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 08:44
В матче третьего тура второго отборочного раунда женского юношеского чемпионата Европы по футболу (спортсменки до 19 лет) израильтянки проиграли сборной Финляндии 1:3.
Три мяча забила Тильда Реттс (Оланд Юнайтед).
Гол престижа забила Ориан Биро (Кирьят-Гат).
Израильтянки проиграли три матча и на попадание в финальную часть турнира не претендуют.
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