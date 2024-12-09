Израильская легкоатлетка Анна Миненко завершает спортивную карьеру

В понедельник, 9 декабря, стало известно, что 35-летняя израильская легкоатлетка Анна Миненко (тройной прыжок) завершает спортивную карьеру. Об этом сообщил сайт Ynet.

Анна Миненко родилась в Украине и репатриировалась в Израиль в 2012 году.

Она является рекордсменкой Израиля в тройном прыжке и прыжках в длину. Миненко – серебряный призер чемпионата мира 2015 года, серебряный призер чемпионата Европы 2016 года, бронзовый – 2022 года. На Олимпиаде в Токио она заняла шестое место.