Достижение Варди. "Арсенал" не смог победить в дерби

В матче пятнадцатого тура чемпионата Англии "Арсенал" не смог обыграть "Фулхэм" 1:1.

Фулхэм (Лондон) - Арсенал (Лондон) 1:1

"Канониры" владели громадным преимуществом (67% владения мячом, 12:2 по ударам, 4:2 по точным ударам, 6:0 по угловым).

На 11-й минуте Рауль Хименес убежал от защитника, ворвался в штрафную и пробил в дальний нижний угол 1:0.

На 52-й минуте после подачи углового Вильям Салиба сравнял счет. В 2024 году "Арсенал" забил 20 голов со стандартов (не считая пенальти), повторив клубный рекорд, установленный в 2009 году.

На 90-й минуте Сака забил, но гол "канониров" не засчитан - офсайд.

Ипсвич - Борнмут 1:2

На 87-й минуте хозяева вели в счете.

Лестер - Брайтон энд Хоув 2:2

На 86-й минуте гости вели в счете 2:0.

В очередной раз спасителем "Лестера" стал Джереми Варди. Он забил гол и сделал результативную передачу. Варди вошел в историю. Стал вторым самым возрастным игроком в истории Премьер-лиги, забившим гол и сделавшим голевую передачу в одном матче - 37 лет 332 дня). Рекорд в 2011 году установил Райан Гиггз (38 лет 22 дня), сообщает статистический сервис Opta.