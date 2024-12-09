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Гимн Израиля прозвучал в Армении в честь победы израильского боксера

Бокс
время публикации: 09 декабря 2024 г., 16:29 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 16:29
Гимн Израиля прозвучал в Армении в честь победы израильского боксера
Фото: пресс-служба муниципалитета города Кирьят-Гат

В Ереване состоялся Второй международный турнир по боксу "Кубок Дружбы" среди юношей. На турнире собрались 130 боксеров из семи стран. Помимо хозяев за медали в 13 весовых категориях боролись спортсмены из России, Молдовы, Ирана, Греции, Грузии и Израиля.

После трех насыщенных дней сложных поединков чемпионом в категории до 63 кг стал израильтянин Орэль Кикис, одержав в финале впечатляющую победу нокаутом над соперником из Молдовы. Орэль с гордостью стоял на пьедестале, пока гимн Израиля звучал в зале.

Орэль Кикис – молодой спортсмен из Кирьят-Гата, который тренируется в местной секции "Маккаби" при ассоциации "Кохав Давид" и муниципальной сети культурных центров города под руководством тренера Виталия Каганова.

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