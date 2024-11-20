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59-летний экс-чемпион мира по боксу вернулся на ринг и победил нокаутом

Знаменитые спортсмены
Бокс
время публикации: 20 ноября 2024 г., 11:32 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 11:32
59-летний экс-чемпион мира по боксу вернулся на ринг и победил нокаутом
AP Photo/Lennox McLendon

В Нешвилле, Техас, после пятилетнего перерыва на ринг вернулся бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Оливер Маккол.

59-летний Маккол во втором раунде нокаутировал 54-летнего Стейси Фрейзера.

Оливер Маккол - один из сильнейших супертяжеловесов мира 90-х годов. В 1994-95 годах он был чемпионом мира по версии WBC.

Оливер Маккол - бывший спарринг-партнер Майка Тайсона, и один из немногих, кому удавалось отправить "Железного Майка" в нокдаун.

Оливер Маккол побеждал Леннокса Льюиса и Ларри Холмса. Он ни разу не проиграл нокаутом. Единственное досрочное поражение - от Леннокса Льюиса связано с неадекватным поведением на ринге, а не нокаутом.

В 2018 году Оливер Маккол вернулся на ринг после четырехлетнего перерыва и одержал две победы (последнюю - в мае 2019 года).

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