59-летний экс-чемпион мира по боксу вернулся на ринг и победил нокаутом

В Нешвилле, Техас, после пятилетнего перерыва на ринг вернулся бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Оливер Маккол.

59-летний Маккол во втором раунде нокаутировал 54-летнего Стейси Фрейзера.

Оливер Маккол - один из сильнейших супертяжеловесов мира 90-х годов. В 1994-95 годах он был чемпионом мира по версии WBC.

Оливер Маккол - бывший спарринг-партнер Майка Тайсона, и один из немногих, кому удавалось отправить "Железного Майка" в нокдаун.

Оливер Маккол побеждал Леннокса Льюиса и Ларри Холмса. Он ни разу не проиграл нокаутом. Единственное досрочное поражение - от Леннокса Льюиса связано с неадекватным поведением на ринге, а не нокаутом.

В 2018 году Оливер Маккол вернулся на ринг после четырехлетнего перерыва и одержал две победы (последнюю - в мае 2019 года).