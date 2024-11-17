Майк Тайсон "Не жалею, что вышел на ринг в последний раз".

В Арлингтоне, Техас, 58-летний Майк Тайсон провел бой против 27-летнего Джейка Пола. Пол победил по очкам

Счет по карточкам 79:73 (дважды), 80:72.

Легендарный боксер опубликовал в твиттере пост, посвященный этому поединку:

"Это одна из тех ситуаций, когда ты проиграл, но все равно победил. Я благодарен за прошлый вечер и не сожалею, что вышел на ринг в последний раз.

В июне я чуть не умер. Мне сделали 8 переливаний крови, я потерял половину своей крови и 25 фунтов. Я должен был бороться, чтобы восстановиться и выйти на бой. Поэтому я победил.

Мои дети видели, как я стою лицом к лицу и заканчиваю 8 раундов против талантливого бойца, который вдвое моложе меня, перед переполненным стадионом - это опыт, о котором не один мужчина не смеет просить. Спасибо".