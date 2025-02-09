"Бейтар" не смог обыграть аутсайдера. Лидер победил в Ашдоде. Результаты матчей чемпионата Израиля

Состоялись матчи двадцать второго тура чемпионата Израиля по футболу."Бейтар" не смог обыграть аутсайдера 0:0.

Бейтар (Иерусалим) - Апоэль (Хадера) 0:0

В случае победы столичная команда могла подняться на третье место.

"Апоэль" прервал серию из 4 поражений подряд.

Бней Сахнин - Маккаби Бней Райна 2:0

Поражение может дорого обойтись "Маккаби", который ведет борьбу за верхний плэй-офф. Отставание от шестого места - 3 очка.

Ирони (Тверия) - Маккаби (Петах-Тиква) 1:2

Ашдод - Апоэль (Беэр-Шева) 0:2

"Апоэль" лидирует, на 5 очков опережая тель-авивский "Маккаби".

На 5-й минуте Алон Турджеман открыл счет.

На 88-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Удален Шалев Аруш, вышедший на замену на 83-й минуте. Через 2 минуты "Ашдод" остался вдевятером. Вторую желтую карточку получил арендованный у тель-авивского "Маккаби" Шахар Розен.

На 8-й минуте компенсированного времени первый гол за "Апоэль" забил Юри Медейруш, перешедший недавно из "Аль-Насра" (Дубаи). Он вышел на замену на 90-й минуте.