x
09 февраля 2025
|
последняя новость: 08:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 февраля 2025
|
09 февраля 2025
|
последняя новость: 08:02
09 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Бейтар" не смог обыграть аутсайдера. Лидер победил в Ашдоде. Результаты матчей чемпионата Израиля

Футбол
время публикации: 09 февраля 2025 г., 07:14 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 07:14
"Бейтар" не смог обыграть аутсайдера. Лидер победил в Ашдоде. Результаты матчей чемпионата Израиля
AP Photo/Manu Fernandez

Состоялись матчи двадцать второго тура чемпионата Израиля по футболу."Бейтар" не смог обыграть аутсайдера 0:0.

Бейтар (Иерусалим) - Апоэль (Хадера) 0:0

В случае победы столичная команда могла подняться на третье место.

"Апоэль" прервал серию из 4 поражений подряд.

Бней Сахнин - Маккаби Бней Райна 2:0

Поражение может дорого обойтись "Маккаби", который ведет борьбу за верхний плэй-офф. Отставание от шестого места - 3 очка.

Ирони (Тверия) - Маккаби (Петах-Тиква) 1:2

Ашдод - Апоэль (Беэр-Шева) 0:2

"Апоэль" лидирует, на 5 очков опережая тель-авивский "Маккаби".

На 5-й минуте Алон Турджеман открыл счет.

На 88-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Удален Шалев Аруш, вышедший на замену на 83-й минуте. Через 2 минуты "Ашдод" остался вдевятером. Вторую желтую карточку получил арендованный у тель-авивского "Маккаби" Шахар Розен.

На 8-й минуте компенсированного времени первый гол за "Апоэль" забил Юри Медейруш, перешедший недавно из "Аль-Насра" (Дубаи). Он вышел на замену на 90-й минуте.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 февраля 2025

Неудачный дебют Ковача. Разгром "Хоффенхайма". Ничья в пользу "Баварии"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 февраля 2025

"Манчестер Сити" пропустил гол с центра поля. "Горожан" спасли удачные замены
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 февраля 2025

Чемпионат Италии. "Покер" Ретеги. "Аталанта" разгромила "Верону"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 февраля 2025

Волевая победа. Команда Йоси Абукасиса поднялась на пятое место