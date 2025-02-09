Ничья в мадридском дерби. Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись матчи двадцать третьего тура чемпионата Испании. В мадридском дерби ничья 1:1.

Сельта (Виго) - Бетис (Севилья) 3:2

На 63-й минуте "Сельта" проигрывала 0:2. Команда из Виго победила в чемпионате Испании, проигрывая два мяча, впервые с марта 2019 года.

Атлетик (Бильбао) - Жирона 3:0

Все голы забил Ойан Сансет.

"Атлетик" не проиграл в 14-м матче чемпионата Подряд и поднялся на четвертое место.

Лас-Пальмас - Вильярреал 1:2

Реал (Мадрид) - Атлетико (Мадрид) 1:1

Антуан Гризманн провел 300-й матч в Ла Лиге.

"Реал" лидирует, на 1 очко опережая "Атлетико". В третьем мадридском дерби подряд зафиксирована ничья.

В целом заметное преимущество у "Реала" (60% владения мячом, 23:10 по ударам, 9:1 по точным ударам, 6:1 по угловым).

В первом тайме "матрасники" хорошо оборонялись и проводили опасные контратаки. После перерыва "Реал" играл намного лучше соперника.

На 35-й минуте Хулиан Альварес реализовал пенальти 0:1.

Первый голевой ммомент "Реал" создал на 50-й минуте и сразу же сравнял счет. Родриго прострелил После удара Беллингема мяч попал в защитника. Мбаппе добил мяч в сетку 1:1.

Через 2 минуты мяч после удара головой Беллингема попал в перекладину.