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НБА. Адетокунбо установил клубный рекорд. "Милуоки" победил "Сан-Антонио"

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 09 января 2025 г., 10:51 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 10:54
НБА. Адетокунбо установил клубный рекорд. "Милуоки" победил "Сан-Антонио"
AP Photo/Morry Gash

В матче регулярного чемпионата НБА "Милуоки Бакс" победил "Сан-Антонио Сперс" 121:105.

Самый результативный игрок матча Дэмиан Лиллард (Милуоки) (26 + 5 подборов + 8 передач).

Яннис Адетоекнбо сделал "дабл-дабл" (25 + 16 подборов + 8 передач) и установил рекорд клуба - 432 "дабл-дабла".

Предыдущий рекордсмен - Карим Абдул-Джаббар.

Яннис Адетокунбо - рекордсмен "Милуоки Бакс" по игровому времени, набранным очкам, подборам. передачам и блок-шотам. ,

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