НБА. Адетокунбо установил клубный рекорд. "Милуоки" победил "Сан-Антонио"
время публикации: 09 января 2025 г., 10:51 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 10:54
В матче регулярного чемпионата НБА "Милуоки Бакс" победил "Сан-Антонио Сперс" 121:105.
Самый результативный игрок матча Дэмиан Лиллард (Милуоки) (26 + 5 подборов + 8 передач).
Яннис Адетоекнбо сделал "дабл-дабл" (25 + 16 подборов + 8 передач) и установил рекорд клуба - 432 "дабл-дабла".
Предыдущий рекордсмен - Карим Абдул-Джаббар.
Яннис Адетокунбо - рекордсмен "Милуоки Бакс" по игровому времени, набранным очкам, подборам. передачам и блок-шотам. ,
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