Высший спортивный совет разрешил "Барселоне" зарегистрировать Дани Ольмо. Ла Лига недовольна

Высший спортивный совет разрешил "Барселоне" временно зарегистрировать новичков - Дани Ольмо и Пау Виктора.

Ла Лига, ранее запретившая регистрацию, выпустила заявление, в котором говорится, что "Барселона" не подавала апелляцию в руководство Лиги или Королевскую федерацию футбола.

Ла Лига собирается подать апелляцию на решение Высшего спортивного совета.