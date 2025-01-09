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Высший спортивный совет разрешил "Барселоне" зарегистрировать Дани Ольмо. Ла Лига недовольна

Футбол
время публикации: 09 января 2025 г., 09:06 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 09:06
Высший спортивный совет разрешил "Барселоне" зарегистрировать Дани Ольмо. Ла Лига недовольна
AP Photo/Joan Monfort

Высший спортивный совет разрешил "Барселоне" временно зарегистрировать новичков - Дани Ольмо и Пау Виктора.

Ла Лига, ранее запретившая регистрацию, выпустила заявление, в котором говорится, что "Барселона" не подавала апелляцию в руководство Лиги или Королевскую федерацию футбола.

Ла Лига собирается подать апелляцию на решение Высшего спортивного совета.

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