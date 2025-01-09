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Евролига. "Милан" разгромил "Маккаби"

Баскетбол
время публикации: 09 января 2025 г., 22:58 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 22:58
Евролига. "Милан" разгромил "Маккаби"
AP Photo/Craig Pessman

В матче двадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги "Милан" разгромил тель-авивский "Маккаби" 107:74.

После 10 минут 20:14, 20 - 45:37, 30 - 78:55.

Лучшие игроки матча - баскетболисты "Милана" Шевон Шилдс (18 + 4 передачи), Зак Ледей (17 + 3 передачи) и Никола Миротич (17 + 4 подбора + 3 передачи + 1 перехват).

Лучший в составе "Маккаби" Роман Соркин (16 + 3 Подбора).

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