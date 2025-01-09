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В битве лидеров победил "Кливленд". Юбилейная победа Тибодо. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 09 января 2025 г., 13:25 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 13:25
В битве лидеров победил "Кливленд". Юбилейная победа Тибодо. Результаты матчей НБА
AP Photo/Sue Ogrocki

Состоялись матчи регулярного сезона НБА. В битве лидеров конференций "Кливленд Кавальерз" победил "Оклахома-Сити Тендер" 129:122.

Кливленд Кавальерз - Оклахома-Сити Тендер 129:122

"Кливленд" одержал 32-ю победу в 36 матчах.

Индиана Пэйсерз - Чикаго Булз 129:113

Филадельфия Сиксерз - Вашингтон Уизардс 109:103

Бруклин Нетс - Детройт Пистонс 98:113

В 2025 году "Детройт" победил во всех матчах. В этом сезоне 19 побед в 37 играх.

Нью-Йорк Никс - Торонто Рэпторз 112:98

Том Тибодо - пятый тренер "Никс", одержавший 200 побед с командой.

Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Клипперс 126:103

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