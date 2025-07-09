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Спорт

Алькарас и Фриц вышли в полуфинал Уимблдона

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 09 июля 2025 г., 08:08 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 08:08
Алькарас и Фриц вышли в полуфинал Уимблдона
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал Уимблдона, разгромив британца Кэмерона Норри 6:2, 6:3, 6:3.

Американец Тейлор Фриц победил россиянина Карена Хачанова 6:3, 6:4, 1:6, 7:6.

Сегодня в четвертьфиналах сыграют

Янник Синнер (Италия) - Бен Шелтон (США)

Новак Джокович (Сербия) - Флавио Коболли (Италия).

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