Алькарас и Фриц вышли в полуфинал Уимблдона
время публикации: 09 июля 2025 г., 08:08 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 08:08
Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал Уимблдона, разгромив британца Кэмерона Норри 6:2, 6:3, 6:3.
Американец Тейлор Фриц победил россиянина Карена Хачанова 6:3, 6:4, 1:6, 7:6.
Сегодня в четвертьфиналах сыграют
Янник Синнер (Италия) - Бен Шелтон (США)
Новак Джокович (Сербия) - Флавио Коболли (Италия).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 июля 2025