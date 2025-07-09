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Результаты матчей квалификации Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 09 июля 2025 г., 07:56 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 07:56
Результаты матчей квалификации Лиги чемпионов
AP Photo/Adam Hunger

Сыграны первые матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

КУПС (Куопио, Финляндия) - Милсами (Македония) 1:0

Иберия 1999 (Тбилиси, Грузия) - Мальме (Швеция) 1:3

Ноа (Армения) - Будучность (Подгорица, Черногория) 1:0

Левадия (Таллинн, Эстония) - РФС (Рига, Латвия) 0:1

На 56-й минуте Стефан Панич реализовал пенальти.

Любляна (Словения) - Кайрат (Алма-Ата, Казахстан) 1:1

Дрита (Косово) - Дифферданж (Люксембург) 1:0

ТНС (Уэльс) - Шкендия (Северная Македония) 0:0

Викингур (Фарерские острова) - Линкольн Ред Импс (Гибралтар) 2:3

Эгнатия (Албания) - Брейдаблик (Исландия) 1:0

Виртус (Сан-Марино) - Зриньски (Босния и Герцеговина) 0:2

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