Бывшая первая ракетка мира Ига Швентек вышла в полуфинал Уимблдона.

Польская теннисистка победила россиянку Людмилу Самсонову 6:2, 7:5.

Матч продолжался 70 минут.

В этом сезоне Ига впервые в карьере вышла в одном сезоне в полуфиналы Открытого чемпионата Австралии, Открытого чемпионата Франции и Уимблдона.