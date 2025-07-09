Ига Швентек вышла в полуфинал Уимблдона
время публикации: 09 июля 2025 г., 17:03 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 17:03
Бывшая первая ракетка мира Ига Швентек вышла в полуфинал Уимблдона.
Польская теннисистка победила россиянку Людмилу Самсонову 6:2, 7:5.
Матч продолжался 70 минут.
В этом сезоне Ига впервые в карьере вышла в одном сезоне в полуфиналы Открытого чемпионата Австралии, Открытого чемпионата Франции и Уимблдона.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июля 2025