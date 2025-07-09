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Спорт

Ига Швентек вышла в полуфинал Уимблдона

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 09 июля 2025 г., 17:03 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 17:03
Ига Швентек вышла в полуфинал Уимблдона
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Бывшая первая ракетка мира Ига Швентек вышла в полуфинал Уимблдона.

Польская теннисистка победила россиянку Людмилу Самсонову 6:2, 7:5.

Матч продолжался 70 минут.

В этом сезоне Ига впервые в карьере вышла в одном сезоне в полуфиналы Открытого чемпионата Австралии, Открытого чемпионата Франции и Уимблдона.

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