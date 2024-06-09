Стрельба из лука. Рой Дрор стал победителем Гран-при Хорватии
время публикации: 09 июня 2024 г., 07:23 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 07:31
Израильтянин Рой Дрор стал победителем Гран-при Хорватии в стрельбе из лука. Он победил в соревнованиях в стрельбе из олимпийского лука.
Победа на турнире в Хорватии - важный шаг к Парижской олимпиаде.
В полуфинале он победил итальянца Маттео Балисари 7:3.
В финале Рой Дрор победил британца Патрика Хьюстона 6:0.
Действующий олимпийский чемпион турок Мете Газоз занял пятое место.
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