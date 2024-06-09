Победителями Открытого чемпионата Франции стали Марсело Аревало и Мате Павич

Победителями Открытого чемпионата Франции в мужском парном разряде стали Марсело Аревало (Сальвадор) и Мате Павич (Хорватия).

В финале они победили итальянцев Симоне Болелли и Андреа Вавассори 7:5, 6:3.

Матч продолжался 94 минуты.

Мате Павич оформил карьерный "Большой шлем" в парном разряде. В 2018 году он был победителем Открытого чемпионата Австралии, 2020 - Открытого чемпионата США, 2021 - Уимблдона.

Марсело Аревало во второй раз выиграл Открытый чемпионат Франции (первый раз в 2022 году).