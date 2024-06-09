Победителями Открытого чемпионата Франции стали Марсело Аревало и Мате Павич
время публикации: 09 июня 2024 г., 06:44 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 06:50
Победителями Открытого чемпионата Франции в мужском парном разряде стали Марсело Аревало (Сальвадор) и Мате Павич (Хорватия).
В финале они победили итальянцев Симоне Болелли и Андреа Вавассори 7:5, 6:3.
Матч продолжался 94 минуты.
Мате Павич оформил карьерный "Большой шлем" в парном разряде. В 2018 году он был победителем Открытого чемпионата Австралии, 2020 - Открытого чемпионата США, 2021 - Уимблдона.
Марсело Аревало во второй раз выиграл Открытый чемпионат Франции (первый раз в 2022 году).
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