НБА. Леброн Джеймс сделал "дабл-дабл" и получил травму

В матче регулярного чемпионата НБА "Бостон Селтикс" победил "Лос-Анджелес Лейкерс" 111:101.

Джейсон Тейтум (Бостон) сделал "дабл-дабл" (40 + 12 подборов + 8 передач).

Джайлен Браун (Бостон) набрал 31 очко и сделал 6 подборов.

Леброн Джеймс (22 + 14 подборов + 9 передач) не смог доиграть матч. В заявлении "Лос-Анджелес Лейкерс" говорится, что он получил травму (растяжение паха).

Лука Дончич (Лейкерс) набрал 34 очка и сделал 8 подборов.