Никола Йокич установил рекорд НБА
время публикации: 08 марта 2025 г., 12:08 | последнее обновление: 08 марта 2025 г., 12:24
В матче регулярного чемпионата НБА "Денвер Наггетс" в овертайме обыграл "Финикс Санз" 149:141.
Центровой "Денвера" Никола Йокич совершил "трипл-дабл" (31 + 21 подбор + 22 передачи). Это 159-й его трипл-дабл.Рекордсмен - Рассел Уэстбрук (202).
Никола Йокич стал первым игроком НБА, который в одном матче набрал более 30 очков, сделал более 20 подборов и 20 передач.
Он установил рекорд по количеству передач за один матч для центровых. До этого рекорд принадлежал Уилту Чемберлену - 21 передача.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 марта 2025