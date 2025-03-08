Никола Йокич установил рекорд НБА

В матче регулярного чемпионата НБА "Денвер Наггетс" в овертайме обыграл "Финикс Санз" 149:141.

Центровой "Денвера" Никола Йокич совершил "трипл-дабл" (31 + 21 подбор + 22 передачи). Это 159-й его трипл-дабл.Рекордсмен - Рассел Уэстбрук (202).

Никола Йокич стал первым игроком НБА, который в одном матче набрал более 30 очков, сделал более 20 подборов и 20 передач.

Он установил рекорд по количеству передач за один матч для центровых. До этого рекорд принадлежал Уилту Чемберлену - 21 передача.