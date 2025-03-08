"Барселона" победила в Берлине. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 08 марта 2025 г., 07:50 | последнее обновление: 08 марта 2025 г., 08:13
Завершился двадцать восьмой тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Олимпиакос", одержавший 21 победу.
У "Фенербахче" 19 побед, у "Панатинаикоса" 18.
Тель-авивский "Маккаби" (8 побед) обошел "Виртус" и поднялся на 16-е место.
Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Виртус (Болонья, Италия) 89:68
Вторую половину матча турки выиграли 50:26.
Олимпиакос (Афины, Греция) - Партизан (Белград, Сербия) 82:70
Альба (Берлин, Германия) - Барселона (Испания) 85:99
Последнюю четверть каталонцы выиграли 33:21
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