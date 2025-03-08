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Спорт

"Барселона" победила в Берлине. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 08 марта 2025 г., 07:50 | последнее обновление: 08 марта 2025 г., 08:13
"Барселона" победила в Берлине. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Mark J. Terrill

Завершился двадцать восьмой тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Олимпиакос", одержавший 21 победу.

У "Фенербахче" 19 побед, у "Панатинаикоса" 18.

Тель-авивский "Маккаби" (8 побед) обошел "Виртус" и поднялся на 16-е место.

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Виртус (Болонья, Италия) 89:68

Вторую половину матча турки выиграли 50:26.

Олимпиакос (Афины, Греция) - Партизан (Белград, Сербия) 82:70

Альба (Берлин, Германия) - Барселона (Испания) 85:99

Последнюю четверть каталонцы выиграли 33:21

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