Неудачный визит Деаарона Фокса в Сакраменто. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сакраменто" разгромил "Сан-Антонио" 127:109.

Шарлотт Хорнетс - Кливленд Кавальерз 117:118

Хозяева выиграли вторую половину матча 65:55.

Форвард "шершней" Майлз Бриджес набрал 46 очков. сделал 8 подборов, 2 передачи и 2 перехвата.

Даллас Мэверикс - Мемфис Гризлиз 111:122

Последнюю четверть гости выиграли 33:17.

По 31 очку набрали Джа Морант (Мемфис) (+4 подбора + 8 передач) и Брендо Уильямс (Даллас) (+5 подборов + 6 передач).

Десмонд Бэйн (Мемфис) сделал "дабл - дабл" (27 + 16 подборов) и установил личный рекорд по количеству подборов в одной игре.

Торонто Рэпторз - Юта Джаз 118:109

Самый результативный игрок матча - Иммануэль Квикли (Торонто) (34 + 5 подборов + 5 передач).

"Дабл-дабл" совершили Скотт Барнс (Торонто) (22 + 12 подборов + 6 передач) и центровой "Юты" Уокер Кесслер (18 + 25 подборпов).

Майами Хит - Миннесота Тимбервулвз 104:106

"Волки" одержали четвертую победу подряд.

Сакраменто Кингз - Сан-Антонио Сперз 127:109

Деаарон Фокс впервые играл против "королей" в Сакраменто после обмена (16 + 4 подбора + 8 передач).

Лос-Анджелес Клипперс - Нью-Йорк Никс 105:95