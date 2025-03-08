x
08 марта 2025
|
последняя новость: 19:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 марта 2025
|
08 марта 2025
|
последняя новость: 19:03
08 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Сенсации чемпионата Германии. Поражения "Баварии", "Байера" и "Боруссии"

Футбол
время публикации: 08 марта 2025 г., 18:45 | последнее обновление: 08 марта 2025 г., 18:45
Сенсации чемпионата Германии. Поражения "Баварии", "Байера" и "Боруссии"
AP Photo/Martin Meissner

В матчах двадцать пятого тура чемпионата Германии проиграли "Байер", "Бавария" и "Боруссия" (Дортмунд).

Байер (Леверкузен) - Вердер (Бремен) 0:2

"Музыканты" обыграли "Байер" в матче Бундеслиги впервые с марта 2019 года.

У "фармацевтов" огромное статистическое преимущество (73% владения мячом, 17:11 по ударам). Точнее били гости 7:4.

Бавария (Мюнхен) - Бохум 2:3

Даже сенсационная победа не помогла гостям выбраться из зоны вылета.

На 31-й минуте "Бавария" вела в счете 2:0. Оба мяча забил Рафаэль Геррейру. Счет мог бы быть крупнее, но на 22-й минуте Серж Гнабри не реализовал пенальти. мяч после его удара попал в штангу.

На 43-й минуте при счете 2:1 "Бавария" осталась в меньшинстве. Удален Паилинья.

Боруссия (Дортмунд) - Аугсбург 0:1

Вольфсбург - Санкт-Паули (Гамбург) 1:1

Хольштайн (Киль) - Штутгарт 2:2

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 марта 2025

Чемпионат Израиля. "Маккаби" (Нетания) сыграл вничью с "Ирони" (Тверия)
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 марта 2025

Долгожданная победа "Ноттингем Форест" обыграл "Манчестер Сити"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 марта 2025

Чемпионат Италии. Малиновский вернулся. "Дженоа" сыграл вничью с "Кальяри"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 марта 2025

Чемпионат Германии. "Майнц" обыграл "Боруссию" и установил рекорд