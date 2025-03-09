Чемпионат Израиля по баскетболу. Насилие в противостоянии "Апоэлей"

В матче девятнадцатого тура чемпионата Израиля по баскетболу тель-авивский "Апоэль" победил одноклубников из Холона 84:68.

Перед игрой болельщики тель-авивской команды совершили нападения на болельщиков гостей.

Полиция задержала 42 фаната тель-авивского "Апоэля", сообщает Sport5.

"Апоэль" (Холон) выступил с заявлением, в котором фанатов тель-авивского "Апоэля" обвиняют в том, что они хотели линчевать болельщиков гостей.

Клуб выражает благодарность полиции за "срыв атаки".