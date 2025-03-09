Чемпионат Израиля по баскетболу. Насилие в противостоянии "Апоэлей"
время публикации: 09 марта 2025 г., 15:10 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 15:17
В матче девятнадцатого тура чемпионата Израиля по баскетболу тель-авивский "Апоэль" победил одноклубников из Холона 84:68.
Перед игрой болельщики тель-авивской команды совершили нападения на болельщиков гостей.
Полиция задержала 42 фаната тель-авивского "Апоэля", сообщает Sport5.
"Апоэль" (Холон) выступил с заявлением, в котором фанатов тель-авивского "Апоэля" обвиняют в том, что они хотели линчевать болельщиков гостей.
Клуб выражает благодарность полиции за "срыв атаки".
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