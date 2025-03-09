x
09 марта 2025
|
последняя новость: 13:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 марта 2025
|
09 марта 2025
|
последняя новость: 13:24
09 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпион Израиля подписал контракт с "Нью-Йорк Никс"

Баскетбол
НБА
время публикации: 09 марта 2025 г., 13:24 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 13:24
Чемпион Израиля подписал контракт с "Нью-Йорк Никс"
AP Photo/David Zalubowski

Тяжелый форвард Пи Джей Такер подписал 10-дневный контракт с "Нью-Йорк Никс".

В феврале баскетболист был отчислен из "Торонто Рэпторз".

Пи Джей Такер - чемпион НБА 2021 года в составе "Милуоки Бакс".

В начале профессиональной карьеры он выступал в Израиле. Чемпион Израиля 2008 года в сооставе "Апоэля" (Холон).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 марта 2025

Стефен Карри набрал 25000 очков
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 марта 2025

НБА. Леброн Джеймс сделал "дабл-дабл" и получил травму
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 марта 2025

Неудачный визит Деаарона Фокса в Сакраменто. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 марта 2025

Никола Йокич установил рекорд НБА