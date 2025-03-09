Чемпион Израиля подписал контракт с "Нью-Йорк Никс"

Тяжелый форвард Пи Джей Такер подписал 10-дневный контракт с "Нью-Йорк Никс".

В феврале баскетболист был отчислен из "Торонто Рэпторз".

Пи Джей Такер - чемпион НБА 2021 года в составе "Милуоки Бакс".

В начале профессиональной карьеры он выступал в Израиле. Чемпион Израиля 2008 года в сооставе "Апоэля" (Холон).