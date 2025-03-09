Чемпион Израиля подписал контракт с "Нью-Йорк Никс"
время публикации: 09 марта 2025 г., 13:24 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 13:24
Тяжелый форвард Пи Джей Такер подписал 10-дневный контракт с "Нью-Йорк Никс".
В феврале баскетболист был отчислен из "Торонто Рэпторз".
Пи Джей Такер - чемпион НБА 2021 года в составе "Милуоки Бакс".
В начале профессиональной карьеры он выступал в Израиле. Чемпион Израиля 2008 года в сооставе "Апоэля" (Холон).
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