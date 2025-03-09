"Трипл-дабл" Джоша Гидди. Драма в Торонто. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Хьюстон" разгромил "Нью-Орлеан" 146:117.

Шарлотт Хонетс - Бруклин Нетс 105:102

Хьюстн Рокетс - Нью-Орлеан Пеликанз 146:117

Атланта Хоукс - Индиана Пэйсерз 120:118

Лидер "Атланты" Тре Янг набрал 36 очков, сделал 4 подбора и 8 передач. В последней четверти он набрал 10 очков.

Торонто Рэпторз - Вашингтон Уизардс 117:118

Самый результативный игрок встречи - разыгрывающий "Вашингтона" Джордан Пул (34 + 2 подбора + 5 передач + 3 перехвата).

Защитник "Торонто" Джамал Шэд забросил мяч на последней секунде. Этот бросок мог бы стать выигрышным, но судьи бросок не засчитали - мяч попал в корзину уже после финальной сирены.

Милуоки Бакс - Орландо Мэджик 109:111

Последнюю четверть хозяева выиграли 33:21.

Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо набрал 37 очков и сделал 11 подборов.

Майами Хит - Чиувго Булз 109:114

Самый результативный игрок матча - Джош Гидди, сделавший третий "трипл-дабл" в составе "Чикаго" (26 + 10 подборов + 12 передач).