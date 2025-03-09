Хет-трик Стемкоса. Три очка Хаймана. Удачный дебют Уолмана. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Эдмонтон" обыграл "Даллас" 5:4.
Лос-Анджелес Кингз - Сент-Луис Бллюз 2:1 (овертайм)
"Короли" одержали восьмую победу в последних десяти играх.
Победную шайбу на 27 секунде овертайма забил Куинтон Бифельд.
Андрей Кузьменко сыграл первый матч за "Лос-Анджелес" через день после обмена из "Филадельфии".
Нешвилл Прэдейчез - Чикаго Блэк Хоукс 3:2 (овертайм)
Три шайбы забросил Стивен Стемкос.Это его 14-й хет-трик в НХЛ.
Эдмонтон Ойлерз - Даллас Старз 5:4
После двух периодов счет был 5:1.
Еврейский защитник "Эдмонтона" Зак Хайман набрал 3 (2 + 1) очка.
Еврейский защитник Джейк Уолман в дебютном матче за "Эдмонтон" (после обмена из "Сан-Хосе") сделал голевую передачу.
Микко Рантенен в дебютном матче за "Даллас" забил гол и сделал результативную передачу.
Леон Драйзайтль набрал очки в 14 игре подряд.
Сан-Хосе Шаркс - Нью-Йорк Айлендерс 2:4
3 (1 + 2) набрал Жан-Габриэль Пажо.
Голкипер "островитян" Илья Сорокин совершил 38 сэйвов. Он совершил 20 сэйвов в одном периоде в третий раз за карьеру в НХЛ.