Хет-трик Стемкоса. Три очка Хаймана. Удачный дебют Уолмана. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Эдмонтон" обыграл "Даллас" 5:4.

Лос-Анджелес Кингз - Сент-Луис Бллюз 2:1 (овертайм)

"Короли" одержали восьмую победу в последних десяти играх.

Победную шайбу на 27 секунде овертайма забил Куинтон Бифельд.

Андрей Кузьменко сыграл первый матч за "Лос-Анджелес" через день после обмена из "Филадельфии".

Нешвилл Прэдейчез - Чикаго Блэк Хоукс 3:2 (овертайм)

Три шайбы забросил Стивен Стемкос.Это его 14-й хет-трик в НХЛ.

Эдмонтон Ойлерз - Даллас Старз 5:4

После двух периодов счет был 5:1.

Еврейский защитник "Эдмонтона" Зак Хайман набрал 3 (2 + 1) очка.

Еврейский защитник Джейк Уолман в дебютном матче за "Эдмонтон" (после обмена из "Сан-Хосе") сделал голевую передачу.

Микко Рантенен в дебютном матче за "Даллас" забил гол и сделал результативную передачу.

Леон Драйзайтль набрал очки в 14 игре подряд.

Сан-Хосе Шаркс - Нью-Йорк Айлендерс 2:4

3 (1 + 2) набрал Жан-Габриэль Пажо.

Голкипер "островитян" Илья Сорокин совершил 38 сэйвов. Он совершил 20 сэйвов в одном периоде в третий раз за карьеру в НХЛ.