Хет-трик Ничушкина. Достижение Маккиннона. "Колорадо" обыграл "Торонто"

В матчяе регулярного чемпионата НХЛ "Колорадо Эвеланш" разгромил "Торонто Мейпл Лифс" 7:4.

"Эвеланш" одержал пятую победу подряд.

4 (3 + 1) очка набрал Валерий Ничушкин (Колорадо).

Три результативные передачи сделал Остон Мэттьюз (Торонто(.

Два гола(в том числе победный) забил Нэйтан Маккиннон. Он первым в этом сезоне набрал 100 очков (27 + 73). Он стал вторым игроком франшизы, набравшим не менее 100 очков в двух сезонах.

Брок Нельсон и Чарли Койл сделали результативные передачи в дебютном матче за "Колорадо".