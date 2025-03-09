Хет-трик Ничушкина. Достижение Маккиннона. "Колорадо" обыграл "Торонто"
время публикации: 09 марта 2025 г., 16:43 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 16:43
В матчяе регулярного чемпионата НХЛ "Колорадо Эвеланш" разгромил "Торонто Мейпл Лифс" 7:4.
"Эвеланш" одержал пятую победу подряд.
4 (3 + 1) очка набрал Валерий Ничушкин (Колорадо).
Три результативные передачи сделал Остон Мэттьюз (Торонто(.
Два гола(в том числе победный) забил Нэйтан Маккиннон. Он первым в этом сезоне набрал 100 очков (27 + 73). Он стал вторым игроком франшизы, набравшим не менее 100 очков в двух сезонах.
Брок Нельсон и Чарли Койл сделали результативные передачи в дебютном матче за "Колорадо".
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