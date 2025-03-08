Победный гол Чикрана. Шутаут Самсонова. Юбилеи Айкела и Смита. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Виннипег" в гостях разгромил "Нью-Джерси" 6:1.

Нью-Джерси Дэвилз - Виннипег Джетс 1:6

3 (1 + 2) очка набрал Николай Элерс.

Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз отыграл 21 минуту 21 секунду. Показатель -1.

Кайл Коннор забил гол и сделал голевую передачу. Он набрал 80 очков за 64 матча этого сезона.

Брайан Дюмулен провел дебютный матч за "Дэвилз". 6 марта он был обменян из "Анахайма".

Вашингтон Кэпиталз - Детройт Ред Уингз 5:2

"Детройт" проиграл пятый матч подряд.

"Вашингтон" одержал 21-ю волевую победу в сезоне - лучший показатель в лиге.

3 (2 + 1) очка набрал Алексей Протас.

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран забил победный гол.

Чикаго Блэк Хоукс - Юта 4:3 (овертайм)

Победный гол на 64-й минуте забил Коннор Бедард.

Анахайм Дакс - Сент-Луис Блюз 3:4

"Сент-Луис" в девятый раз подряд обыграл "Анахайм".

Две шайбы забросил нападающий "Блюз" Брейден Шенн.

Кэм Фоулер сделал 2 результативные передачи. Он рекордсмен среди защитников "Блюз" по количеству матчей (991), голам (96) и передачам (361).

Ванкувер Кэнакс - Миннесота уайлд 3:1

На 57-й минуте была ничья 1:1. Победный гол забил Кифер Шервуд.

Нападающий Джастин Бразо дебютировал за "Миннесоту" после обмена из "Бостона".

Кевин Ланкинен отразил 37 бросков и одержал 21-ю победу в сезоне.

Вегас Голден Найтс - Питтсбург Пингвинз 4:0

3 (1 + 2) набрал Марк Стоун.

Илья Самсонов отразил 22 броска и совершил второй шутаут в сезоне.

Джек Айкел (Вегас) провел 600-й матч в НХЛ,

Райли Смит провел 400-й матч за "Вегас" (он был 6 марта обменян из "Нью-Йорк Рейнджерс", а ранее играл за "Вегас" в 2017-23 годах).