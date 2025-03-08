Победный гол Чикрана. Шутаут Самсонова. Юбилеи Айкела и Смита. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Виннипег" в гостях разгромил "Нью-Джерси" 6:1.
Нью-Джерси Дэвилз - Виннипег Джетс 1:6
3 (1 + 2) очка набрал Николай Элерс.
Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз отыграл 21 минуту 21 секунду. Показатель -1.
Кайл Коннор забил гол и сделал голевую передачу. Он набрал 80 очков за 64 матча этого сезона.
Брайан Дюмулен провел дебютный матч за "Дэвилз". 6 марта он был обменян из "Анахайма".
Вашингтон Кэпиталз - Детройт Ред Уингз 5:2
"Детройт" проиграл пятый матч подряд.
"Вашингтон" одержал 21-ю волевую победу в сезоне - лучший показатель в лиге.
3 (2 + 1) очка набрал Алексей Протас.
Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран забил победный гол.
Чикаго Блэк Хоукс - Юта 4:3 (овертайм)
Победный гол на 64-й минуте забил Коннор Бедард.
Анахайм Дакс - Сент-Луис Блюз 3:4
"Сент-Луис" в девятый раз подряд обыграл "Анахайм".
Две шайбы забросил нападающий "Блюз" Брейден Шенн.
Кэм Фоулер сделал 2 результативные передачи. Он рекордсмен среди защитников "Блюз" по количеству матчей (991), голам (96) и передачам (361).
Ванкувер Кэнакс - Миннесота уайлд 3:1
На 57-й минуте была ничья 1:1. Победный гол забил Кифер Шервуд.
Нападающий Джастин Бразо дебютировал за "Миннесоту" после обмена из "Бостона".
Кевин Ланкинен отразил 37 бросков и одержал 21-ю победу в сезоне.
Вегас Голден Найтс - Питтсбург Пингвинз 4:0
3 (1 + 2) набрал Марк Стоун.
Илья Самсонов отразил 22 броска и совершил второй шутаут в сезоне.
Джек Айкел (Вегас) провел 600-й матч в НХЛ,
Райли Смит провел 400-й матч за "Вегас" (он был 6 марта обменян из "Нью-Йорк Рейнджерс", а ранее играл за "Вегас" в 2017-23 годах).