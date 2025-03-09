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Великолепный дебют Ванечека. Шутауты Вольфа и Суэймана. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 09 марта 2025 г., 16:02 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 16:10
Великолепный дебют Ванечека. Шутауты Вольфа и Суэймана. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Lynne Sladky

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Флорида" разгромила "Баффало" 4:0.

Флорида Пантерз - Баффало Сейбрз 4:0

Две результативные передачи сделал Нэйт Шмидт.

Витек Ванечек, в среду обменянный из "Сан-Хосе", в первом матче за "пантер" совершил 21 сэйв и первый шутаут за новую команду. В этом и прошлом сезонах (за "Сан-Хосе" и "Нью-Джерси") у него шутаутов не было.

Нападающий Нико Штурм дебютировал за "пантер". Он был обменян из "Сан-Хосе" несколько дней назад.

Калгари Флэймз - Монреаль Канадиенз 1:0

Победный гол на 37-й минуте забил Джоэль Фараби.

Дастин Вольф отразил 26 бросков и совершил третий шутаут в сезоне.

Тампа-Бей Лайтнинг - Бостон Брюинз 0:4

Еврейский вратарь "Бостона" Джереми Суэйман отразил 26 бросков и совершил четвертый шутаут в сезоне. Он сравнялся с Жилем Жильбером по количеству шутаутов в матчах за "Бостон" (16).

Прервалась серия "Тампы" из 7 домашних побед.

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