Великолепный дебют Ванечека. Шутауты Вольфа и Суэймана. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Флорида" разгромила "Баффало" 4:0.

Флорида Пантерз - Баффало Сейбрз 4:0

Две результативные передачи сделал Нэйт Шмидт.

Витек Ванечек, в среду обменянный из "Сан-Хосе", в первом матче за "пантер" совершил 21 сэйв и первый шутаут за новую команду. В этом и прошлом сезонах (за "Сан-Хосе" и "Нью-Джерси") у него шутаутов не было.

Нападающий Нико Штурм дебютировал за "пантер". Он был обменян из "Сан-Хосе" несколько дней назад.

Калгари Флэймз - Монреаль Канадиенз 1:0

Победный гол на 37-й минуте забил Джоэль Фараби.

Дастин Вольф отразил 26 бросков и совершил третий шутаут в сезоне.

Тампа-Бей Лайтнинг - Бостон Брюинз 0:4

Еврейский вратарь "Бостона" Джереми Суэйман отразил 26 бросков и совершил четвертый шутаут в сезоне. Он сравнялся с Жилем Жильбером по количеству шутаутов в матчах за "Бостон" (16).

Прервалась серия "Тампы" из 7 домашних побед.