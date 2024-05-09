Дубль Хоселу вывел "Реал" в финал Лиги чемпионов

В финале Лиги чемпионов встретятся дортмундская "Боруссия" и мадридский "Реал". "Королевский клуб" в ответном матче победил "Баварию" 2:1.

На 88-й минуте в счете вела "Бавария".

Первый матч завершился вничью 2:2..

"Реал": Лунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Вальверде (Хоселу, 81), Беллингем (Милитао, 90), Кроос (Модрич, 69), Тчуамени (Камавинга, 70), Винисиус Жуниор, Родриго (Браим Диас, 81).

"Бавария": Нойер, Дайер, де Лигт, Мазрауи, Павлович, Лаймер, Киммих, Сане (Ким Мин Чжэ, 76), Мусиала (Мюллер, 84), Кейн (Шупо-Мотинг, 85), Гнабри (Дэвис, 27).

В первом тайме соперники создали по несколько опасных моментов, но забить не сумели. В первые 15 минут второго тайма Нойер раза три спас гостей.

На 66-й минуте Мусиала с линии вратарской пробил под перекладину. Лунин мяч парировал.

На 68-й минуте гости провели быструю контратаку. Дэвис ворвался с фланга в штрафную и нанес удар в дальний угол 0:1.

Забив, "Бавария" стала играть на удержание счета, за что и поплатилась в концовке матча.

На 71-й минуте гол "Реала" не был засчитан. Фол в атаке.

На 88-й минуте Винисиус Жуниор пробил из-за пределов штрафной. Нойер мяч поймал, а затем выпустил. Хоселу добил мяч в сетку.

На первой минуте компенсированного времени после подачи углового Хоселу забил победный гол.

Судья добавил ко второму тайму 16 минут. "Бавария" отыграться не сумела.