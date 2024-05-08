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"Фиорентина" вышла в финал Лиги конференций

время публикации: 08 мая 2024 г., 21:58 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 22:07
"Фиорентина" вышла в финал Лиги конференций
AP Photo/Omar Havana

Первым финалистом Лиги конференций стала "Фиорентина". Флорентийцы в ответном матче сыграли 1:1 с "Брюгге". В первом "фиалки" победили 3:2.

"Фиорентина" выходит в финал Лиги конференций второй раз подряд.

Соперник флорентийцев определится в матче "Олимпиакос" - "Астон Вилла" (в первом матче греки победили в Бирмингеме 4:2).

"Брюгге": Миньоле, Саббе, Мехеле, Ордоньес, де Кейпер, Одои (Нуса, 86), Ванакен, Ветлесен (Синкернагель, 70), Скурась (Нильсен, 86), Жуджла, Игор Тиаго.

"Фиорентина": Терраччано, Додо, Мартинес Куарта, Миленкович, Бираги, Мандрагора, Артур (Данкан, 71), Гонсалес, Белотти (Нзола, 70), Куаме, Бельтран (Раньери, 90).

Соперники нанесли по два точных удара.

На 20-й минуте Ханс Ванакен навесил во вратарскую. Максим де Кейпер ударом головой открыл счет 1:0.

На 85-й минуте Лукас Бельтран реализовал пенальти 1:1.

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