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Рекорд "Эдмонтона". Гол Уолмана. Результаты матчей Кубка Стэнли

Хоккей
НХЛ
время публикации: 09 мая 2025 г., 11:49 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 11:49
Гол Джейка Уолмана
AP Photo/John Locher

Продолжаются серии второго раунда Кубка Стэнли. "Эдмонтон" одержал победу над "Вегасом" 5:4.

Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харикейнз 3:1(счет в серии 1:1)

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 24 минуты 23 секунды. Показатель 0.

Голкипер "Вашингтона" Логан Томпсон совершил 27 сэйвов, в том числе 16 - в третьем периоде.

Вегас Голден Найтс - Эдмонтон Ойлерз 4:5 (овертайм) (0:2)

"Вегас" вел в счете 1:0.

"Эдмонтон" установил рекорд Кубка Стэнли, одержав волевую победу в шестом матче подряд.

На 76-й минуте победный гол забил Леон Драйзайтль.

Еврейский форвард "Эдмонтона" Зак Хайман сделал голевую передачу.

Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман на 32-й минуте сравнял счет 1:1.

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