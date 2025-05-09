Рекорд "Эдмонтона". Гол Уолмана. Результаты матчей Кубка Стэнли
время публикации: 09 мая 2025 г., 11:49 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 11:49
Продолжаются серии второго раунда Кубка Стэнли. "Эдмонтон" одержал победу над "Вегасом" 5:4.
Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харикейнз 3:1(счет в серии 1:1)
Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 24 минуты 23 секунды. Показатель 0.
Голкипер "Вашингтона" Логан Томпсон совершил 27 сэйвов, в том числе 16 - в третьем периоде.
Вегас Голден Найтс - Эдмонтон Ойлерз 4:5 (овертайм) (0:2)
"Вегас" вел в счете 1:0.
"Эдмонтон" установил рекорд Кубка Стэнли, одержав волевую победу в шестом матче подряд.
На 76-й минуте победный гол забил Леон Драйзайтль.
Еврейский форвард "Эдмонтона" Зак Хайман сделал голевую передачу.
Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман на 32-й минуте сравнял счет 1:1.
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