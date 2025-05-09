"Челси" вышел в финал Лиги конференций. Результаты полуфиналов
время публикации: 09 мая 2025 г., 07:53 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 07:53
В финале Лиги конференций сыграют "Бетис" и "Челси".
Фиорентина (Флоренция, Италия) - Бетис (Севилья, Испания) 2:2 (дополнительное время) (первый матч 1:2)
На 30-й минуте арендованный у "Манчестеер Юнайтед" Антони вывел испанцев вперед.
"Фиалки" ответили двумя голами арендованного у берлинского "Униона" Робина Госенса.
Решающий гол на 97-й минуте забил Абдесамад Эзалзули.
Челси (Лондон, Англия) - Юргорден (Швеция) 1:0 (4:1)
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