ПСЖ - "Интер". Особенности финала Лиги чемпионов

31 мая в Мюнхене состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся ПСЖ и "Интер" (Милан).

Ранее эти команды не встречались в официальных матчах.

Интересно, что впервые с 2004 года в финале не сыграют команды из Англии, Испании или Германии.

"Интер" шесть раз играл в финале Кубка европейских чемпионов (Лиги чемпионов) и трижды выигрывал трофей.

Парижане вышли в финал Лиги чемпионов во второй раз.