ПСЖ - "Интер". Особенности финала Лиги чемпионов
время публикации: 08 мая 2025 г., 11:12 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 11:12
31 мая в Мюнхене состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся ПСЖ и "Интер" (Милан).
Ранее эти команды не встречались в официальных матчах.
Интересно, что впервые с 2004 года в финале не сыграют команды из Англии, Испании или Германии.
"Интер" шесть раз играл в финале Кубка европейских чемпионов (Лиги чемпионов) и трижды выигрывал трофей.
Парижане вышли в финал Лиги чемпионов во второй раз.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 мая 2025