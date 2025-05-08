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Спорт

ПСЖ - "Интер". Особенности финала Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 08 мая 2025 г., 11:12 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 11:12
ПСЖ - "Интер". Особенности финала Лиги чемпионов
AP Photo/Aurelien Morissard

31 мая в Мюнхене состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся ПСЖ и "Интер" (Милан).

Ранее эти команды не встречались в официальных матчах.

Интересно, что впервые с 2004 года в финале не сыграют команды из Англии, Испании или Германии.

"Интер" шесть раз играл в финале Кубка европейских чемпионов (Лиги чемпионов) и трижды выигрывал трофей.

Парижане вышли в финал Лиги чемпионов во второй раз.

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