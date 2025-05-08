Умер легендарный защитник "Фейенорда"
время публикации: 08 мая 2025 г., 16:50 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 16:50
На 78-м году жизни умер известный нидерландский футболист Йоханнес (Йоп) ван Дале.
Местные СМИ в некрологах называют его легендарным футболистом "Фейенорда".
Защитник был воспитанником "Фейенорда" и выступал за этот клуб 10 лет.
В составе команды из Роттердама Йоп ван Дале трехкратный чемпион Нидерландов, обладатель Кубка Нидерландов 1969 года, обладатель Кубка Европейских чемпионов 1970 года и Межконтинентального кубка 1970 года, обладатель Кубка УЕФА 1974 года.
В матче за Межконтинентальный кубок он забил победный гол.
Йоп ван Дале выступал также за команды "Фортуна" (Ситтард) и "Эксельсиор" (Роттердам).
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