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Умер легендарный защитник "Фейенорда"

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 08 мая 2025 г., 16:50 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 16:50
Умер легендарный защитник "Фейенорда"
AP Photo/Luca Bruno

На 78-м году жизни умер известный нидерландский футболист Йоханнес (Йоп) ван Дале.

Местные СМИ в некрологах называют его легендарным футболистом "Фейенорда".

Защитник был воспитанником "Фейенорда" и выступал за этот клуб 10 лет.

В составе команды из Роттердама Йоп ван Дале трехкратный чемпион Нидерландов, обладатель Кубка Нидерландов 1969 года, обладатель Кубка Европейских чемпионов 1970 года и Межконтинентального кубка 1970 года, обладатель Кубка УЕФА 1974 года.

В матче за Межконтинентальный кубок он забил победный гол.

Йоп ван Дале выступал также за команды "Фортуна" (Ситтард) и "Эксельсиор" (Роттердам).

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