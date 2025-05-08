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Спорт

Манор Соломон может стать самым дорогим израильским футболистом

Знаменитые спортсмены
Футбол
время публикации: 08 мая 2025 г., 16:16 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 16:16
Манор Соломон может стать самым дорогим израильским футболистом
AP Photo/David Cliff

Израильский полузащитник Манор Соломон провел удачный сезон и помог "Лидсу" вернуться в Премьер-лигу.

Хавбек играл за "павлинов" на правах аренды. У него контракт с "Тоттенхэмом".

"Лидс" заинтересован в постоянном контракте с одним из лидеров прошлого сезона

По данным Ynet , "Тоттенхэм" готов расстаться с израильским полузащитником за 20 миллионов фунтов стерлингов.

"Лидс" надеется "сбить цену" до 15 миллионов.

В услугах манора Соломона заинтересованы также "Эвертон" и "Марсель". Сам футболист предпочитает продолжить выступления за "Лидс".

Спорт
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