Манор Соломон может стать самым дорогим израильским футболистом
время публикации: 08 мая 2025 г., 16:16 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 16:16
Израильский полузащитник Манор Соломон провел удачный сезон и помог "Лидсу" вернуться в Премьер-лигу.
Хавбек играл за "павлинов" на правах аренды. У него контракт с "Тоттенхэмом".
"Лидс" заинтересован в постоянном контракте с одним из лидеров прошлого сезона
По данным Ynet , "Тоттенхэм" готов расстаться с израильским полузащитником за 20 миллионов фунтов стерлингов.
"Лидс" надеется "сбить цену" до 15 миллионов.
В услугах манора Соломона заинтересованы также "Эвертон" и "Марсель". Сам футболист предпочитает продолжить выступления за "Лидс".
Ссылки по теме