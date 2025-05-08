Манор Соломон может стать самым дорогим израильским футболистом

Израильский полузащитник Манор Соломон провел удачный сезон и помог "Лидсу" вернуться в Премьер-лигу.

Хавбек играл за "павлинов" на правах аренды. У него контракт с "Тоттенхэмом".

"Лидс" заинтересован в постоянном контракте с одним из лидеров прошлого сезона

По данным Ynet , "Тоттенхэм" готов расстаться с израильским полузащитником за 20 миллионов фунтов стерлингов.

"Лидс" надеется "сбить цену" до 15 миллионов.

В услугах манора Соломона заинтересованы также "Эвертон" и "Марсель". Сам футболист предпочитает продолжить выступления за "Лидс".