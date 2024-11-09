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Теннис. Победительницей Итогового турнира WTA стала Коко Гофф

время публикации: 09 ноября 2024 г., 21:50 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 21:50
Теннис. Победительницей Итогового турнира WTA стала Коко Гофф
AP Photo

Победительницей Итогового турнира женской теннисной ассоциации, который проходил в Эр-Рияде, стала Коко Гофф.

В финале американка победила китаянку Чжэн Циньвэнь 3:6, 6:4, 7:6.

Финал продолжался 187 минут.

Коко Гофф стала самой молодой финалисткой Итогового турнира с 2010 года. Она завершит год на третьем месте в рейтинге WTA.

Американка в этом году выиграла три финала. Она также стала победительницей турниров в Окленде и Пекине.

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