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Теннис. Победительницами Итогового турнира WTA стали Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф

время публикации: 09 ноября 2024 г., 20:30 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 20:30
Теннис. Победительницами Итогового турнира WTA стали Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф
AP Photo

Победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде стали Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф.

Канадка и новозеландка в финале победили чешку Катерину Синякову и американку Тейлор Таунфсенд 7:5, 6:3.

Финал продолжался 95 минут.

В 2024 году эти пары во второй раз встречались в финалах крупных турниров. В финале Уимблдона победил чешско-американский дуэт.

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