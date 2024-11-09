Теннис. Победительницами Итогового турнира WTA стали Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф

Победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде стали Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф.

Канадка и новозеландка в финале победили чешку Катерину Синякову и американку Тейлор Таунфсенд 7:5, 6:3.

Финал продолжался 95 минут.

В 2024 году эти пары во второй раз встречались в финалах крупных турниров. В финале Уимблдона победил чешско-американский дуэт.