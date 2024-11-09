"Апоэль" (Беэр-Шева) поднялся на второе место. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
время публикации: 09 ноября 2024 г., 20:54 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 20:54
Состоялись матчи десятого тура чемпионата Израиля по футболу. Беэр-шевский "Апоэль" в гостях обыграл "Ирони" (Тверия) 2:0.
Ирони (Тверия) - Апоэль (Беэр-Шева) 0:2
Южане поднялись на второе место, отставание от "Бейтара" одно очко.
Голы забили Алон Турджеман и Антонио Сефер.
Ашдод - Маккаби (Бней Райна) 1:2
Все голы были забиты в первые 20 минут встречи. Дважды отличился Эзекиэль Хенти.
Пенальти реализовал Рой Леви.
Ирони (Кирьят-Шмона) - Апоэль (Хадера) 1:1
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