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"Апоэль" (Беэр-Шева) поднялся на второе место. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

время публикации: 09 ноября 2024 г., 20:54 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 20:54
"Апоэль" (Беэр-Шева) поднялся на второе место. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
AP Photo/Alastair Grant

Состоялись матчи десятого тура чемпионата Израиля по футболу. Беэр-шевский "Апоэль" в гостях обыграл "Ирони" (Тверия) 2:0.

Ирони (Тверия) - Апоэль (Беэр-Шева) 0:2

Южане поднялись на второе место, отставание от "Бейтара" одно очко.

Голы забили Алон Турджеман и Антонио Сефер.

Ашдод - Маккаби (Бней Райна) 1:2

Все голы были забиты в первые 20 минут встречи. Дважды отличился Эзекиэль Хенти.

Пенальти реализовал Рой Леви.

Ирони (Кирьят-Шмона) - Апоэль (Хадера) 1:1

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