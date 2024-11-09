Проблемы Реала". Три травмы за один тайм. Милитао выбыл надолго

В матче тринадцатого тура чемпионата Испании мадридский "Реал" разгромил "Осасуну" (Памплона) 4:0.

Однако, эта победа может дорого обойтись "королевскому клубу". В первом тайме травмы получили три игрока основного состава.

У недавно восстановившегося Родриго произошел рецидив травмы. По оценкам испанских СМИ он выбыл на месяц.

Оступился и рухнул на газон Эдер Милитао, пропустивший из-за травмы значительную часть прошлого сезона. У футболиста травма крестообразных связок и он выбыл на 9 месяцев.

Лукас Васкес выбыл на три недели.