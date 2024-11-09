Проблемы Реала". Три травмы за один тайм. Милитао выбыл надолго
время публикации: 09 ноября 2024 г., 20:10 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 20:10
В матче тринадцатого тура чемпионата Испании мадридский "Реал" разгромил "Осасуну" (Памплона) 4:0.
Однако, эта победа может дорого обойтись "королевскому клубу". В первом тайме травмы получили три игрока основного состава.
У недавно восстановившегося Родриго произошел рецидив травмы. По оценкам испанских СМИ он выбыл на месяц.
Оступился и рухнул на газон Эдер Милитао, пропустивший из-за травмы значительную часть прошлого сезона. У футболиста травма крестообразных связок и он выбыл на 9 месяцев.
Лукас Васкес выбыл на три недели.
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