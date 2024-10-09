Баскетбол. Еврокубок. "Апоэль" победил "Гамбург"
время публикации: 09 октября 2024 г., 23:07 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 23:07
В матче третьего тура группового этапа Еврокубка столичный "Апоэль" победил "Гамбург" 89:74.
После 10 минут 21:18, 20 - 46:37, 30 - 59:54.
Самый результативный игрок матча - разыгрывающий "Апоэля" Джаред Харпер (9 сентября перешел из "Валенсии"), набравший 19 очков и сделавший 6 передач.
По 16 очков набрали Джайзек Лотти (Гамбург) (+ 6 подборов + 5 передач) и Йовель Зусман (Апоэль) (+ 5 перехватов).
Ссылки по теме