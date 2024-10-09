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Спорт

Баскетбол. Джордан Лойд может покинуть "Маккаби" по соображениям безопасности

время публикации: 09 октября 2024 г., 14:53 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 14:53
Баскетбол. Джордан Лойд может покинуть "Маккаби" по соображениям безопасности
AP Photo/Stacy Bengs

В "Маккаби" (Тель-Авив) опасаются, что после сегодняшнего матча Евролиги против "Монако" американский защитник Джордан Лойд может покинуть команду, утверждает Ynet.

Баскетболист может разорвать контракт по соображениям безопасности.

Во время иранской атаки осколки сбитой ракеты упали неподалеку от его дома в Тель-Авиве.

Джордан Лойд не хочет возвращаться в Израиль после этого.

В 2022-24 годах он выступал за "Монако".

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