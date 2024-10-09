Баскетбол. Джордан Лойд может покинуть "Маккаби" по соображениям безопасности

В "Маккаби" (Тель-Авив) опасаются, что после сегодняшнего матча Евролиги против "Монако" американский защитник Джордан Лойд может покинуть команду, утверждает Ynet.

Баскетболист может разорвать контракт по соображениям безопасности.

Во время иранской атаки осколки сбитой ракеты упали неподалеку от его дома в Тель-Авиве.

Джордан Лойд не хочет возвращаться в Израиль после этого.

В 2022-24 годах он выступал за "Монако".