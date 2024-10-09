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Баскетбол. Евролига. "Маккаби" проиграл "Монако"

время публикации: 09 октября 2024 г., 22:30 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 22:30
Баскетбол. Евролига. "Маккаби" проиграл "Монако"
AP Photo/Jason Allen

В матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл "Монако" 79:85.

Израильтяне выиграли первую четверть 23:21 и первую половину матча 46:41.

И провалили третью четверть. После 30 минут впереди "Монако" 65:60.

По 17 очков набрали баскетболисты "Монако" Майк Джеймс (+ 6 передач) и Элли Окобо.

Лучшим в составе "Маккаби" был Джордан Лойд (16 + 4 подбора), в 2022-24 годах выступавший за "Монако".

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