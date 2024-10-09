Баскетбол. Евролига. "Маккаби" проиграл "Монако"

В матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл "Монако" 79:85.

Израильтяне выиграли первую четверть 23:21 и первую половину матча 46:41.

И провалили третью четверть. После 30 минут впереди "Монако" 65:60.

По 17 очков набрали баскетболисты "Монако" Майк Джеймс (+ 6 передач) и Элли Окобо.

Лучшим в составе "Маккаби" был Джордан Лойд (16 + 4 подбора), в 2022-24 годах выступавший за "Монако".